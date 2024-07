Kleinkind und Mann retten sich aus Unfall-Wrack

Ein Fahrzeug hatte sich überschlagen und war auf dem Dach zum Stillstand gekommen – das meldete der in der Nähe des Unfalls wohnende Floriani seinen Kollegen am Freitag gegen 15 Uhr. Zuerst waren die Einsatzkräfte davon ausgegangen, dass Personen im Auto eingeklemmt waren, also rückten der technische Einsatzzug der Hauptfeuerwache Villach und der Tanklöschwagen der FF Drobollach zum Unfallort aus.