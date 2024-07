Verbotene Protokolle: Pilz ortet „Rechtsirrtum“

Im Wiener Landesgericht beginnt der Prozess gegen Peter Pilz am Freitag bereits vor dem Verhandlungssaal 25. In aller Ruhe gibt der Ex-Politiker Interviews, nimmt seine Aussage vor Richter Gerald Wagner vorweg. Vor allem, dass er sich nicht schuldig bekennen wird, wie er es auf Nachfrage in der Verhandlung wiederholt.