Pensionisten verkauften Suizid-Mittel: Verurteilt

Die beiden Senioren hätten den Verkauf von „mindestens eintausend Dosen oder noch mehr samt aller damit verbundenen Risiken“ an interessierten Menschen ermöglicht, befand das Gericht in Arnheim laut Angaben der Nachrichtenagentur ANP am Donnerstag. Mehrere Empfänger des als „Mittel X“ bezeichneten Präparats hätten auch tatsächlich Suizid begangen.