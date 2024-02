Einige Pflegeheime verweigern passive Sterbehilfe

Mehrere Betreiber von Pflegeheimen sollen ihren Bewohnerinnen und Bewohnern per Hausordnung untersagen, assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen. Das hat die Volksanwaltschaft laut einem Bericht bei unangekündigten Visiten entdeckt. Grundsätzlich ist passive Sterbehilfe in Österreich straflos.