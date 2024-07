Falsche „Arnie“-Diebe nehmen arme Pensionistin aus

So etwa eine brasilianische Pensionistin, die über Soziale Medien einer skurrilen Betrugsmasche aufsaß. Ex-„Terminator“ Arnie sei in einer finanziellen Notlage, verlautbarten dreiste Diebe. So absurd dies auch für viele klingen mag - ein 74-jähriger Fan des Hollywoodstars glaubte jedes Wort und ließ ihrem Mitleid umgehend Taten folgen.