Arnold Schwarzenegger jetzt offiziell Milliardär

Kluge Deals und gutbezahlte Werbung

Der Actionstar ist auch als Geschäftsmann mehr als gewieft. Die Hälfte seines Vermögens verdankt der in bescheidenen Verhältnissen in der Steiermark aufgewachsene Arnie klug ausgehandelten Filmverträgen, die ihm statt eines fixen Gehaltes Gewinnbeteiligungen sicherten. Allein mit der Komödie „Twins“, die 1988 zum Blockbuster wurde, verdiente er so mehr als 35 Millionen US-Dollar.