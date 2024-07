Böhlerianer operieren trotz Spitals-Chaos wieder

Dass das Meidlinger AUVA-Krankenhaus als Schwesterspital des Böhler-Spitals an seiner sommerlichen OP-Sperre festhält, macht die Sache nicht einfacher. So hätte man zumindest „einen fixen Abnehmer“ für Patienten, die im Böhler-Spital nicht behandelt werden können, seufzt Böhler-Chirurg Heinz Brenner im Gespräch mit der „Krone“. Er und sein Team tun alles, was sie können. An die acht Patienten pro Tag finden nun im Böhler-Spital wieder Hilfe, mehr gibt die Infrastruktur im improvisierten Spitalsbetrieb kaum her.