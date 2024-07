Politiker privat: Wie sehr interessiert Sie das?

Politikerinnen und Politiker sind im Endeffekt auch nur Menschen. Menschen mit einem Privatleben. Während manche von ihnen dieses in den sozialen Medien bereitwillig teilen, halten sich andere lieber bedeckt. Beides hat so seine Vorzüge, aber eventuell auch Nachteile. Ist für Sie das Privatleben von Leuten in der Politik relevant? Warum oder warum nicht? Wir freuen uns auf Ihre Ansichten.