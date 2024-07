Plötzliche Strömung reißt Urlauber fast in den Tod

Gleich zweimal mussten die Rettungsschwimmer am Dienstag deutsche Urlauber aus dem Wasser ziehen, wie die „Mallorcazeitung“ berichtete. Zunächst seien zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 40 und 50 Jahren am Strand Son Baulo in Can Picafort im Osten der Insel ins Meer hinausgeschwommen, teilten die Rettungskräfte mit.