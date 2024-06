AUA-Maschine gerät in katstrophalen Hagelsturm

Plötzlich heftiges Rütteln

Auf dem Rückflug feierten dann alle gemeinsam ihren 2. Geburtstag. Ihre AUA-Maschine ist am Sonntag gegen 15.30 Uhr mit einer kleinen Verspätung in Palma gestartet. Während des Fluges gab es kleinere Turbulenzen. „Nichts Besonderes“, berichtet Passagier Marcel H.. Im Gedanken schon wieder in der Heimat, war etwa eine halbe Stunde vor der planmäßigen Ankunft in Wien ein heftiges Rütteln zu spüren.