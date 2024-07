„Landesregierung arbeitet gegen Mensch und Natur“

Diesen Vorwurf will Landesvize und Naturschutzreferentin Svazek (FPÖ) nicht stehen lassen. Es gehe dabei nur um wenige strittige Flächen, aber vor allem um Rechtssicherheit für die Betroffenen. Genauso wenn es um Biotope im Bauland geht. „Gewidmetes Bauland ist Bauland. Das stellen wir klar“, sagt Svazek. In Salzburg gibt es derzeit 75 Hektar Bauland. „Wir haben nicht mehr viele Möglichkeiten, Neues zu bekommen“, so die Chefin der Freiheitlichen.