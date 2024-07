Nationalrat: Edtstadler im Zentrum grüner Kritik

Edtstadler: „Es ist nicht egal, was in der Verfassung steht“

Das wollte die Verfassungsministerin nicht auf sich sitzen lassen. Man müsse in einem Rechtsstaat Form und Inhalt auseinanderhalten: „Es ist im Rechtsstaat nicht egal, was in der Verfassung steht“, spielte sie auf die Rechtsposition der ÖVP an, wonach Gewessler dem Renaturierungsgesetz nicht im Alleingang zustimmen hätte dürfen. In Sachen Klimaplan betonte Edtstadler, dass ein nationaler Plan auch national abgestimmt sein müsse. Dabei gelte es, auch Bedenken einzuholen statt Ideologie voranzustellen.