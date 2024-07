Pasteurisierung tötet Vogelgrippeviren verlässlich

Plötzlicher Befall von Kühen

Das änderte sich aber im März dieses Jahres, als plötzlich bei Kühen in mehreren US-Bundesstaaten H5N1-Infektionen festgestellt wurden. Hinzu kamen bisher drei Erkrankungsfälle bei Menschen, Personen, die in landwirtschaftlichen Betrieben mit dem Melken von Kühen etc. beschäftigt waren. „Den US-Behörden ist es bisher nicht gelungen, die H5N1-Epidemie in Kuhherden zu stoppen. Laut den aktuellen Zahlen der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wurden in den vergangenen 30 Tagen noch 56 Erkrankungen in sieben Bundesstaaten gefunden“, schrieb am Montag das Deutsche Ärzteblatt.