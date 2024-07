Vogelgrippe: Melkmaschinen als Virenschleudern

„Melkanlagen lange Zeit kontaminiert“

„Unsere Daten belegen, dass die Oberflächen von Melkanlagen lange Zeit kontaminiert bleiben können, wodurch sich die Gefahr einer Übertragung von einem kranken Tier auf einen Menschen erhöht“, warnt eine Studie der University of Pittsburgh School of Medicine und der Emory University in Emerging Infectious Diseases. H5N1 könnte sich CDC zufolge durch virale Evolution so anpassen, dass es von Mensch zu Mensch übertragen werden kann.