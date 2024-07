Angreiferin reinigte Tatort in Salzburg selbst

Erst um kurz vor 5 Uhr morgens erreichte ein Notruf die Polizei in Mittersill, dass es eine Messerstecherei in einem Lokal gegeben habe. Gleichzeitig rief das Tauernklinikum bei der Polizeistation an und vermeldete einen Patienten mit Stichverletzung. Zwei Italiener sind aus bislang noch ungeklärten Gründen aneinandergeraten – das Ganze jedoch schon rund zwei Stunden früher, um 3 Uhr morgens, wie Zeugen berichten.