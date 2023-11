Messerstecher verheddert sich in Widersprüche

Täter hatte bei Festnahme Messer in seiner Hand

Der Jemenit schnappte sich ein Messer und stach mehrere Male auf den 61-Jährigen ein. Der Mann sackte zusammen, erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Immobilienmakler (64) flüchtete aus der Wohnung und schlug Alarm. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und konnte den 35-Jährigen noch am Tatort festnehmen. Das Messer hatte er noch in seinen Händen. „Aufgrund der ständigen Präsenz im Innenstadtbereich befand sich eine Streife in unmittelbarer Nähe“, hieß es seitens der Polizei. Bereits fünf Minuten nach Absetzen des Notrufs konnte man den Mann aus dem Jemen verhaften. Er wollte gerade das Wohnhaus verlassen. Er leistete keinerlei Widerstand.