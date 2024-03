Messerstich im Alkohol-Rausch: Lungauer angeklagt

Die „Krone“ berichtete bereits über den Fall: Es geht um einen Messerstich im Zuge einer alkoholgetränkten Feier in einer Wohnung in Muhr im Lungau, passiert am 2. Dezember. Gemeinsam hatten der Angeklagte und das Opfer mehrere Flaschen Bier getrunken – beide waren auch deswegen stark betrunken. Dabei soll der 55-jährige ein Messer in den Halsbereich des Opfers gestochen haben – danach rief er auch gleich die Rettung und leistete Erste Hilfe. Kürzlich ist der Lungauer gegen gelindere Mittel aus der Untersuchungshaft entlassen worden.