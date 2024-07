Norweger prellte 32 Hotels um rund 40.000 Euro

Der Angeklagte stammt aus Norwegen und ist bereits mehrfach wegen Betrügereien vorbestraft – und deshalb droht ihm wegen Rückfalls auch eine strengere Strafe. Am Montag musste er sich im Landesgericht Salzburg wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs erklären: Laut Anklage stieg der 38-Jährige zwischen Oktober 2023 und März 2024 in insgesamt 32 verschiedenen, teils luxuriösen Hotels ab – in Linz, Steyr, Lofer, Kitzbühel, Innsbruck, Salzburg und weitere Orte.