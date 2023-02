4500 Österreicher als Opfer eines Betrugssystems

Mit dem Vertrauen der Opfer gespielt

Allein in Österreich gäbe es rund 4500 Opfer und zehn Millionen Euro Schaden, so die Ankläger - weltweit gehe es sogar um ein einen „dreistelligen Millionen-Schaden.“ Wie konnten so viele darauf reinfallen? Vor allem durch Vertrauen. „Die Broker waren so gut geschult, dass sie den Opfern genau das Versprochen haben, was sie wollten.“ Dazu nutzten sie laut Anklage eine Software, mit denen Kurse manipuliert werden konnten. Opfer bekamen so auch immer wieder kleinere Gewinne - bis sie letztlich alles verloren hatten.