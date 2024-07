Familienvater raste mit 180 km/h auf Schnellstraße

Die Vorarlberger Polizei hat am Samstag das Auto eines Rasers beschlagnahmt. Betroffen ist ein 26-jähriger Mann, der am Nachmittag mit seinem Pkw von Tirol kommend auf der Arlberg-Schnellstraße (S16) unterwegs war und seine Familie bei sich hatte. Statt der erlaubten 80 Stundenkilometer fuhr er mit 180 km/h in eine Radarkontrolle, teilte die Exekutive mit.