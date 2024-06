„Diesem Team ist bei der EURO alles zuzutrauen“

„Das ist sensationell, die Spieler sind in absoluter Top-Form, zeigten bislang überragende Leistungen.“ Friedl Koncilia gerät ins Schwärmen, wenn er über Österreichs Auftritte in Deutschland spricht. Der Kult-Goalie zählt zu jener legendären Generation, die 1978 bei der WM in Argentinien in der Vorrunde den Gruppensieg geholt, Brasilien, Schweden und Spanien hinter sich gelassen hatte.