73.600 Schüler kassierten einen „Fleck“ im Zeugnis

Tipps für den Sommer: Preisvergleich und Ruhe

Bei Preisunterschieden von 211 Prozent im Einzelunterricht und 140 Prozent in der Kleingruppe lohne sich jedenfalls der Vergleich in Sachen Nachhilfe, betont etwa die heimische Arbeiterkammer. Vor vermeintlichen Schnäppchen im Internet warnen indes die Konsumentenschützer aber ebenfalls eindringlich: Meist münden die Gratis-Probeeinheiten direkt in kostspielige Abo-Modelle.