Jetzt wollen die Rothosen wieder neu durchstarten

Eric Orie bleibt

Beim FC Dornbirn soll sich also viel bewegen in den nächsten Wochen und Monaten. Mit der sportlichen Leitung wurde Eric Orie betraut, der schon vor dem Umbruch als Sportdirektor und im Frühjahr auch erfolgreich als Trainer agiert hatte. „Es ist gut, dass das alte Kapitel würdig abgeschlossen werden konnte“, sagt Orie, der von der neuen Führung am Samstag offiziell mit der Kaderplanung beauftragt wurde. Und jetzt natürlich alle Hände voll zu tun hat. Denn viele Zusagen für die neue Saison in der Regionalliga West gibt es noch nicht. Der neue Investor soll sechs Spieler stellen können. „Die aber nicht unbedingt aus dem Ausland kommen müssen“, stellt der Sportchef klar, „wir werden uns zuerst in Vorarlberg umschauen. Es gibt auch hier noch gute Spieler ohne Verträge. Aber es muss schnell gehen, viel Zeit bleibt uns leider nicht mehr.“