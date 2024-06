Über 34 Grad: Heißester Tag des Jahres steht an

Das Wochenende bietet das perfekte Badewetter für Groß und Klein. Selbst auf den Bergen erwarten uns hochsommerliche Temperaturen. Bis zu 26 Grad gibt es auf dem Feuerkogel in knapp 1600 Meter Höhe. In der Nacht auf Sonntag bleibt eine kurze Abkühlung aus, denn auch am Sonntag bleibt es in ganz Österreich großteils heiß und sonnig. Beispielsweise werden am Niedersiedler See bis zu 34 Grad erwartet.