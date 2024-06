EU-Staaten verhängen neue Sanktionen gegen Hamas

Luftangriffe im Norden

Die israelische Armee flog am Freitag nach eigenen Angaben Luftangriffe im nördlichen Gazastreifen und tötete dabei „Dutzende“ Kämpfer der Hamas. Bereits am Donnerstag hätten die Streitkräfte mit „gezielten Angriffen“ in einem Vorort der Stadt Gaza begonnen, hieß es. Dass dort Terroristen anwesend seien, hätte der Geheimdienst gewusst.