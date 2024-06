EU beschloss weitere Sanktionen gegen Hamas

Israels Militär steht unterdessen nach eigener Darstellung kurz davor, die Zerstörung einer Brigade der palästinensischen Terrororganisation Hamas in Rafah zu verkünden. Gemeint sei, „dass sie nicht in dem Sinne besiegt ist, dass es keine Terroristen mehr gibt, sondern in dem Sinne, dass sie nicht mehr als Kampfeinheit funktionieren kann“, hieß es.