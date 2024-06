Neue Warnungen: Corona rückt wieder näher

In Österreich ist seit März der Steirer Prof. Florian Krammer Chef der Infektionsmedizin. Der international renommierte Experte für die Entwicklung von Impfstoffen pendelt zwischen der Icahn School of Medicine at Mount Sinai (New York) und der MedUni Wien. Diese Woche bekam er Besuch von Nobelpreisträger Eric Kandel und dessen Frau, die ebenfalls in New York leben.