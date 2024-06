Kuh-Attacke: Frau (40) starb an eigenem Geburtstag

Nach der tödlichen Kuh-Attacke vom Mittwoch ist die Bestürzung in Bad Hofgastein im Salzburger Pongau auch am Tag danach groß. Eine 40-jährige Einheimische war am Nachmittag an ihrem Geburtstag mit ihren beiden Töchtern (20 bzw. 23 Jahre) und zwei kleinen Hunden im Schlossalm-Gebiet wandern, als sie von den Tieren attackiert wurden. Den beiden Töchtern gelang es, sich trotz Verletzungen aus der Herde in Sicherheit zu bringen. Sie erlitten einen Schock.