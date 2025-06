Kaindls Pläne sorgen bei der Stadt für Kritik

Wenige aktuelle Projekte in der Stadt Salzburg sind so kostenintensiv. Spanplattenhersteller Kaindl will um 200 Millionen Euro ein Heizkraftwerk errichten, das neben Strom und Wärme für den Betrieb des Unternehmens auch Wärme für 20.000 Haushalte ins Netz der Salzburg AG liefern soll.