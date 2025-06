„Bereits eine kleine Boje kann Leben retten“

Bei der Bergung von Toten bildete 2023 einen tragischen Rekord: 15 Menschen starben in Salzburgs Gewässern. „Warum 2021 und 2023 so untypisch waren, lässt sich schwer sagen“, so Wasserretter und Präsident des Salzburger Landesverbands, Markus Zainitzer. „Die Gründe können von Verkehrsunfällen in der Nähe von Gewässern bis hin zu vielen Hitzetagen reichen, wo viel mehr Menschen zu den Seen fahren.“