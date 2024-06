Kripo rätselt nach Bluttat beim Mirabellgarten

Was ist kurz nach 24 Uhr in der Nacht auf Dienstag beim weltberühmten Mirabellgarten in Salzburg passiert? Diese Frage beschäftigt die Ermittler. Fakt ist nur: Ein Syrer (45) lag dort mit mehreren Stichwunden am Boden – genau gesagt im Bereich der Schwarzstraße zwischen der evangelischen Kirche und einem der vielen Eingänge zum Mirabellgarten. Polizisten haben laut „Krone“-Infos den Schwerverletzten gefunden – zufällig im Zuge einer Streifenfahrt.