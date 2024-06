Bei Wanderung von Kühen attackiert – eine Tote

Plötzlich griffen die Kühe die Frauen an

Aus noch unbekannter Ursache griff eine Kuhherde die Frauen an. Die Töchter erlitten Verletzungen, konnten sich gerade noch in Sicherheit bringen. Sie riefen sofort den Notruf, konnten aber ihrer Mutter nicht helfen. Denn die Kuhherde entfernte sich nicht mehr von ihrer Mutter.