Salzburg-Pechvogel hat sich erneut verletzt

In den USA gab es nun die nächste Hiobsbotschaft. Vor dem ersten Spiel wollte Letsch noch nicht sagen, was genau passiert ist, meinte nur, dass Kawamura verletzungsbedingt nicht im Kader steht. Jetzt steht fest, dass sich der Japaner in einem Training erneut am Knie – ein Kreuzbandriss soll es laut „Krone“-Infos nicht sein – verletzt hat. Die WM ist für ihn vorbei, er reiste vorzeitig aus den Vereinigten Staaten ab.