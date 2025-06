Downhill-Ass Höll bei Quali in Italien vorne dabei

Den Heimweltcup in Leogang beendete Downhill-Ass Valentina Höll auf Rang drei. Mehr als 20.000 Fans waren über das ganze Wochenende live vor Ort. Zwei Wochen später geht es für den Mountainbike-Tross in Val di Sole (It) weiter. Bei der Quali am Freitag zeigte sich Höll in Topform. Sie wurde nur von der Slowenin Monika Hrastnik geschlagen.