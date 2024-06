War 500.000-Euro-Deal „dilettantisch hoch fünf“?

Was Schmidt mit einer Frage begründet: „Wie kann ich einem damals 17-Jährigen in seinem ersten Profivertrag so eine Klausel reinschreiben?“ Zumal der Ehrenpräsident befürchtet, dass der 18-jährige Malic nicht das letzte Toptalent sein könnte, dass Ried verliert. Belmin Beganovic (19) dürfte nämlich eine ähnliche Klausel im Vertrag haben – und dazu wechselte mit Diego Madritsch (18) ein anderes ehemaliges Rieder Top-Talent bereits ablösefrei zum SCR Altach.