Polizei musste gleich zwei Krawallmacher verhaften

Kurz nach 22.30 Uhr geht bei der Klagenfurter Polizei ein Notruf ein. Ein 30-Jähriger gibt am Telefon an, dass zwei Männer ihm bedrängen würden und ihm seinen Rucksack ausräumen wollen. Sofort macht sich eine Streife auf, um den Klagenfurter zur Hilfe zu eilen. Doch als die Beamten ankommen, stellt sich heraus, dass der 30-Jährige gar nicht das Opfer ist, sondern der Täter. „Er hielt die beiden Männer an und bettelte um Tabak für eine Zigarette“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.