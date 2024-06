Gerangel mit ÖGK um spezielle Nacht-Strümpfe

Dann folgte Ablehnung

Bei einem Aufenthalt in der Lymph-Klinik im März dieses Jahre habe sie, so die Leserin weiter, eine erneute Verordnung für die Hilfsmittel erhalten. Die ÖGK hat dieses Mal jedoch eine Übernahme der Kosten abgelehnt, weshalb Frau A. sich schließlich Hilfe suchend an die „Krone“ wandte.