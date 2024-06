Wifo und IHS fordern Sparpaket von Regierung

Sparpaket in nächster Zeit wohl nicht realistisch

Bonin sieht Verzögerungen bei Maßnahmen etwas entspannter. „Selbst wenn wir eine handlungsfähige Regierung hätten“, sollte diese in Hinblick auf eine mögliche Erholung im Herbst zunächst zuwarten. So ein Sparpaket würde wieder die Konjunktur dämpfen und im Vorfeld zu Unsicherheiten in der Wirtschaft führen, „insofern ist es vielleicht gar nicht so schlimm“, dass Maßnahmen realistischerweise erst im zweiten Halbjahr 2025 kommen werden. Früher wäre zwar schöner, aber das sei nicht realistisch, sagte Bonin.