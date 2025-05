USA prüfen Übernahme deutscher Kernkraftwerke

Deutscher Kurswechsel auf EU-Ebene

Tatsächlich vollzieht sich in Deutschland bereits ein Kurswechsel in der Energiepolitik. Erst kürzlich wurde der Widerstand gegen die Einstufung von Atomenergie als nachhaltig aufgegeben. Die deutsche Bundesregierung stellt sich damit an die Seite Frankreichs, das schon länger für eine solche Politik wirbt. In einem Anfang des Monats veröffentlichten gemeinsamen Papier der Regierungen in Paris und Berlin heißt es, man werde einen deutsch-französischen Neustart in der Energiepolitik durchführen.