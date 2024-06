Britischer Kandidat wettete auf seine Nichtwahl

Seine Partei, die in Umfragen einen deutlichen Vorsprung auf die Konservativen hat, suspendierte ihn daraufhin. Der Schottland-Minister teilte wiederum mit, dass seine vorherigen beiden Wetten auf den Wahltermin nicht erfolgreich gewesen seien. Mit seinen Einsätzen habe er keine Regeln verletzt, die zuständige Aufsichtsbehörde ermittle nicht gegen ihn, sagte Jack. Der britische Premierminister Rishi Sunak hatte am 22. Mai angekündigt, dass die Parlamentswahl am 4. Juli sein werde.