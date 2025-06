Karas finales Donnerwetter: „Es ist magisch“

Es war die 95. Minute in Hütteldorf, gerade hatte Joker Kara per Kopf nach einer Burgstaller-Flanke zum 3:0 getroffen. Es war im 53. Pflichtspiel die letzte Aktion der Saison, damit das 1:3 vom Play-off-Hinspiel beim LASK gedreht, die Aufholjagd geglückt: So startet Rapid Ende Juli doch in der zweiten Quali-Runde der Conference League, spielt wieder international. „Einfach geil, das ist Rapid. Wir haben es gespürt, es ist magisch geworden“, so Kara nach seinem Millionen-Tor.