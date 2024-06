Aktivist verrichtet Notdurft in Teich von Sunak

Die Gruppe „Youth Demand“ bekannte sich zu der Protestaktion am Dienstag. In Videos, die auf der Kurznachrichtenplattform X geteilt wurden, sieht man einen der Aktivisten, der sich über ein Gartentürchen Zutritt zu dem Anwesen Sunaks in der Gemeinde Kirby Sigston in Nordengland verschafft und dann mit Gummistiefeln in den Teich steigt. Danach lässt er seine Hose herunter und verrichtet sein Statement gegen die „Shitshow“ des Premierministers, wie die Organisation mitteilte.