Lady Gaga stellte in Rio neuen Besucherrekord auf

„Die Menschen in Brasilien sind der Grund, warum ich strahlen kann.“ Lady Gagas ungefähr zweistündiges Konzert war Teil der Reihe „Todo Mundo no Rio“ (Alle Welt in Rio), mit der die Stadtverwaltung internationale Stars in die Küstenmetropole holt. Der US-Popstar ist zum ersten Mal seit 13 Jahren wieder in Brasilien aufgetreten. Der Strand Copacabana sei in „Gagacabana“ verwandelt worden, hieß es auf der offiziellen Webseite von Guiness World Records.