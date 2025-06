„Austroschwarz“: „Bin automatisch ein Sonderfall“

Das Wahlverhalten in Österreich ist - noch stärker als in Deutschland – sehr rechtslastig und das Wählen der Rechtsparteien kommt statistisch vor allem häufig in ländlichen Gebieten vor. Hast du das als in Salzburg aufgewachsener dort stärker erlebt als in Wien?

Schon als ich zwölf Jahre alt war, bin ich mit meiner Mutter nach Wien gezogen. Da meine Eltern geschieden sind, habe ich meinen Vater jedes zweite Wochenende in Salzburg besucht. Mir ist damals in der Jugend recht schnell aufgefallen, dass sich die meisten Salzburger im Vergleich zu den Wienern sehr konform anziehen. Kleidung hat für mich auch etwas Politisches. Wer darf was tragen und warum, weshalb etc.