PGA-Tour: Straka bejubelt nächsten Top-3-Platz!

Straka hat heuer bereits zwei Siege auf der PGA-Tour gefeiert, und zwar am 19. Jänner in La Quinta und am 11. Mai in Philadelphia. Mit diesem jüngsten, seinem vierten Triumph auf der Tour stieß Straka in der Weltrangliste erstmals in die Top Ten vor, und diesen Status hält er bisher. Er ist einer von nur vier Spielern auf der Tour mit heuer mehr als einem Sieg. Scheffler hat nun schon drei, er baute auch seine Führung in der FedExCup-Wertung aus. Straka hielt da seine Platzierung in den Top drei. Der bisher zweiplatzierte Nordire Rory McIlroy war in Dublin nicht dabei gewesen.