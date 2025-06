„Kein Respekt!“ Inter-Profi beendet Team-Karriere

Mehr als zweieinhalb Jahre nach seinem bisher letzten Einsatz im italienischen Nationalteam hat sich Francesco Acerbi einer Einberufung für den WM-Quali-Auftakt am Sonntag entzogen. In einem Eintrag in den sozialen Netzwerken begründete der Verteidiger seinen Rückzug aus dem Kader mit einem Mangel an Respekt ihm gegenüber.