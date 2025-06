US-Museumschef zog sich in Flugzeug komplett aus

Der Museumsdirektor dürfte am 18. April unter dem Einfluss von Alkohol und verschreibungspflichtigen Medikamenten gestanden sein. Er kam nach der Landung seines Flugzeugs in Bayern vorläufig in Polizeigewahrsam. Das Art Institute of Chicago bestätigte den Vorfall, wie die „Bild“ online berichtete. Rondeau sei inzwischen nach Chicago zurückgekehrt und in „einem freiwilligen Urlaub“. Man nehme die Situation „sehr ernst“ und habe eine unabhängige Untersuchung eingeleitet.