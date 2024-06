Party? „Oldie“ Arnautovic muss „langsam machen“

Rot-Weiß-Rot in Ekstase. Der Sieg über die Niederlande und damit auch in der so schwierigen EM-Gruppe D hat Österreich in Partystimmung versetzt. Einer muss allerdings den Fuß vom Gas nehmen. „Ich weiß nicht, was die Jungen machen, aber ich bin schon 35. Ich muss langsam machen und schauen, dass ich regeneriere, damit ich dieselbe Qualität beim nächsten Spiel bringen kann“, erklärte „Oldie“ Marko Arnautovic am Dienstagabend.