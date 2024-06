Schmuggel per Bahn: Polizei sprengt Heroin-Bande

Jüngst war aber für den Kosovar Endstation – und dies im wahrsten Sinne des Wortes: Nach einer neuerlichen „Shopping-Tour“ über der Grenze wurde der 37-Jährige auf der Zug-Heimreise von Fahndern am Hauptbahnhof in Villach erwartet und in Handschellen gelegt. In seiner Unterhose hatte er 30 g Heroin versteckt. Für den Hauptverdächtigen ging es wieder zurück in die Zelle, seine mutmaßlichen Komplizen wurden auf freien Fuß angezeigt.