Österreichs Spionageabwehr ist überfordert

Dies hielt der von Verfassungsschützern bewachte Journalist Dienstagabend bei einem raren öffentlichen Auftritt in Wien, der vom Presseclub Concordia aus Sicherheitsgründen lediglich als Videoschaltung mit ihm angekündigt worden war, fest. „Es ist wahr, dass Österreich die Infrastruktur der Spionageabwehr eines sehr kleinen Landes hat, obwohl es angesichts der Konzentration von Spionen die Struktur eines großen Landes benötigen würde“, sagte der auf russische Geheimdienstoperationen spezialisierte Grozev. Dass österreichische Dienste in ihrer Tätigkeit oftmals von Tipps befreundeter westlicher Dienste abhängig seien, begründete er unter anderem damit, dass etwa in den USA sich hundertmal mehr Personen mit einschlägigen Analysen beschäftigen würden.